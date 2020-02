“Dopo 6 anni di grande lavoro, di grossi sacrifici ed enormi soddisfazioni, siamo pronti ad intraprendere la nostra prima sfida internazionale. Aiutateci a realizzare il nostro sogno!”. È l’appello al web dei giocatori di wheelchair rugby (rugby in carrozzina) della Polisportiva milanese, una delle prime associazioni sportive nate in Italia che dal 1979 promuove lo sport per i disabili in più discipline.

Il rugby in carrozzina è una disciplina per persone con disabilità grave, acquisita o congenita, pensato per permettere anche agli atleti con maggiori difficoltà fisiche di praticare uno sport competitivo e dinamico. “La nostra squadra di Milano, nata nel 2014, ad oggi punta a intraprendere nuove esperienze, misurandosi in campo internazionale con giocatori e team più esperti per aumentare il livello della propria competitività favorendo così la promozione e la diffusione della disciplina sul territorio Italiano – spiegano su GoFundMe – Abbiamo individuato nel torneo di Balì del prossimo luglio 2020 l’occasione ideale per metterci alla prova”.

Un’esperienza internazionale che ha un costo importante, circa 20mila euro, per le spese di viaggio, alloggio, iscrizione e partecipazione al torneo per 11 atleti e 5 persone dello staff (allenatore, meccanico, infermiere e assistenti). Per questo motivo è nata una raccolta fondi aperta al contributo di tutti: “In attesa di lottare per le prossime vittorie, lavorando costantemente per prepararci al meglio alla manifestazione – dicono i componenti della squadra – vi ringraziamo anticipatamente di cuore per il vostro prezioso sostegno e per la vostra sentita vicinanza, aspettandovi con entusiasmo ogni lunedì e giovedì sera, dalle 21.00 alle 23.00 in via Thomas Mann 8 a Milano , per assistere ai nostri allenamenti e farvi conoscere dal vivo il nostro meraviglioso sport”.

La campagna è raggiungibile al link: gf.me/v/c/gfm/road-to-bali

GoFundMe: PolisportivaMilanese WheelchairRugby: Road to Bali