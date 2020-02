Il 2020 della Formula 1 è iniziato! I piloti sono in pista, sul circuito di Barcellona, per la prima giornata di test in vista dell’esordio stagionale previsto per il 15 marzo in Australia. Occhi puntatissimi sui top driver, con Hamilton a caccia del record di 7 titoli Mondiali, Bottas che vorrà far meglio del suo compagno di squadra e i ferraristia a caccia del titolo iridato e di tante vittorie.

Fuori dalle gare ormai da anni, ma sempre aggiornato e appassionatissimo, Nico Rosberg ha voluto dire la sua a margine delle premiazioni Laureus. L’ex pilota tedesco ha iniziato dal suo ex compagno di squadra e dal possibile imminente ritiro: “forse Lewis si ritirerà e se ne starà in Colorado, oppure alla Mercedes o alla Ferrari. Queste per me sono le tre opzioni. È difficile mettermi nei suoi panni. Ha ottenuto così tanto e ha anche tante cose da fare. Alla fine, la sua permanenza nello sport dipenderà dalle prestazioni della monoposto. Quest’anno Hamilton può diventare il migliore di tutti i tempi, se batte il record di Schumacher; ma chi se lo sarebbe mai aspettato? Ho avuto la fortuna di guidare con entrambi i piloti, ma non posso confrontarli. Michael è un gran lavoratore e Lewis ha molta passione per lo sport. Sono semplicemente due piloti eccezionali“, ha affermato ai microfoni di RTL.

Il tedesco si è anche focalizzato poi su un giovanissimo, Max Verstappen: “è semplicemente sensazionale. È sempre bello guardarlo e senza di lui la gara è decisamente meno divertente. È uno dei più grandi talenti e forse il pilota più veloce. Quest’anno é possibile che abbia un’auto per lottare per il titolo mondiale. La scorsa stagione era già impressionante il fatto che con una vettura inferiore tenesse entrambe le Ferrari dietro di sé”.

Infine su Vettel ha concluso così: “Sebastian è molto autocritico. Lavora sodo ed è ambizioso. Se le cose vanno bene, avrà un’auto competitiva nel 2021. Forse la Mercedes è un’opzione“.

