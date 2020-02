È tutto pronto ad Antigua per il via della 12a edizione della RORC Caribbean 600, che per i multiscafi partirà domani alle 11.30 ora locale (15.30 UTC, 16.30 ora italiana) da Fort Charlotte, mezz’ora dopo la partenza prevista per le altre classi.

Giovanni Soldini e Maserati Multi 70 gareggeranno con altri 7 multiscafi, tra cui i loro diretti rivali in assetto MOD, l’americano Argo e l’inglese PowerPlay. A bordo di entrambi navigheranno due equipaggi forti ed esperti: Brian Thompson e Franck Cammas saranno a bordo di Argo, Loick Peyron su PowerPlay. In gara altri tre trimarani – l’80 piedi Ultim’Emotion 2, il 63 piedi Shockwave, e il 60 piedi Ineffable – e due catamarani – il 53 piedi Fujin e il 78 piedi Allegra.

Le condizioni meteo previste per questa edizione della regata non sono favorevoli: i modelli indicano un aliseo instabile, con poco vento soprattutto per le prime 12 ore di regata. Giovanni Soldini commenta: “Maserati Multi 70 con i suoi foil volanti dà il meglio di sé con vento intorno ai 15 nodi per cui queste condizioni non sono ideali, ma noi venderemo cara la pelle come sempre!”

A bordo di Maserati Multi 70, Giovanni Soldini sarà accompagnato da un equipaggio italo-spagnolo di 7 velisti: al Team reduce dalla recente Cape2Rio, che ha visto impegnati nella traversata atlantica Guido Broggi (randista), Carlos Hernandez Robayna (tailer), Oliver Herrera Perez (prodiere), Nico Malingri e Matteo Soldini (entrambi grinder e tailer), appena tornato dal campionato mondiale di Nacra 17 in Australia. A differenza di quanto annunciato in precedenza, John Elkann e Vittorio Bissaro non saranno presenti a bordo. Al loro posto parteciperà alla regata il francese Ronan Cointo nel ruolo di tattico.

La RORC Caribbean 600, organizzata dal Royal Ocean Racing Club, è ormai una delle regate d’altura più attese dell’anno e attira tantissimi iscritti di alto livello: per questa edizione saranno presenti sulla starting line un totale di 74 imbarcazioni provenienti da più di 20 nazioni diverse, divisi in 8 categorie.

Il record di velocità della regata è stato fissato nel 2019 da Giovanni Soldini che a bordo di Maserati Multi 70 ha tagliato il traguardo con un tempo di 1 giorno, 6 ore e 49 minuti.

Il percorso della regata, lungo 600 miglia, prevede un giro di 11 isole delle Piccole Antille, nei Caraibi, tra cui Barbuda, Saint Barth, Guadalupa e Saint Martin. Il tragitto è molto vario, prevede molte manovre ed è caratterizzato da venti e correnti che cambiano spesso direzione rendendo la regata particolarmente interessante e impegnativa.

La RORC Caribbean 600 è la prima sfida di Maserati Multi 70 con la nuova randa che ha svelato in anteprima mondiale il logo della MC20, la Maserati super sportiva che verrà presentata a fine maggio a Modena.

