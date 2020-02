Terza vittoria consecutiva per il Bologna, che sbanca anche l’Olimpico stendendo a domicilio la Roma con il risultato di 2-3. Un successo importantissimo per i rossoblù, che adesso possono sognare la zona Europa, avendo agganciato infatti il sesto posto in attesa delle partite del week-end.

Felice e raggiante nel post gara Emilio De Leo, vice di Sinisa Mihajlovic, intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “abbiamo fatto la differenza dal momento in cui abbiamo deciso di giocarci la partita a viso aperto. È un cambio culturale quello che stanno avendo i ragazzi. È uno step importante che i ragazzi hanno raggiunto. Mihajlovic al termine della gara si è complimentato con la squadra. Aveva chiesto di venire qui a giocarcela con i nostri principi di gioco, senza essere remissivi, che è un po’ il suo esempio in questi mesi: era orgoglioso dei suoi ragazzi. Giusto sognare l’Europa? Proseguiamo sulla nostra rotta, abbiamo grandi margini di miglioramento, poi vedremo“.

