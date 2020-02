Il mercato di gennaio 2020 è stato particolarmente acceso. Sono stati tanti i giocatori che hannno cambiato casacca e diversi top player sono arrivati in Serie A come non accadeva da tempo. In casa Roma, Cengiz Under è stato più volte vicino alla partenza. Lo ha rivelato Utki Cenikli, agente della Lian Sports, società che gestisce la procura del calciatore turco a Futbolarena. Offerte, anche dall’Italia, che però hanno trovato l’opposizione della Roma: “a gennaio sono arrivate offerte record per Cengiz, ma la Roma non le ha accettate. Sono arrivate sia dall’Italia che dall’estero, ma non perché i giallorossi lo avessero messo sul mercato“.

