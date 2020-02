Nella giornata di ieri Roger Federer si è sottoposto ad un’operazione chirurgica al ginocchio destro. Stando a quanto riportato da Express.co.uk, la notizia non era trapelata fino all’annuncio che lo stesso tennista ha postato su Twitter. Federer starà fuori per diversi mesi, saltando il Roland Garros ed ogni altro torneo in programma fino ai mesi estivi. La sensazione è che possa tornare in tempo per Wimbledon, torneo al quale è molto legato e nel quale dovrà difendere molti punti. Incerta la sua partecipazione a Tokyo 2020.

Federer ha dichiarato via Twitter: “il mio ginocchio destro mi ha dato fastidio nell’ultimo periodo. Speravo che il dolore andasse via, ma dopo un esame e una discussione con il mio team, ieri ho deciso di sottopormi a un intervento di chirurgia artroscopica in Svizzera. Dopo la procedura, i medici hanno confermato che era la cosa giusta da fare e sono molto fiduciosi di un pieno recupero. Di conseguenza, sfortunatamente, dovrò saltare i tornei di Dubai, Indian Wells, Bogota, Miami e gli Open di Francia. Sono grato per il supporto di tutti. Non vedo l’ora di tornare presto a giocare, ci vediamo sull’erba“.

