Rodrygo salterà Real Madrid-Barcellona per una clamorosa leggerezza. L’esterno brasiliano dei ‘Blancos’ ha rimediato un rosso per un’esultanza provocatoria effettuata con il Castilla, la squadra B del Real Madrid. Nel corso della partita contro il San Reyes, Rodrygo ha segnato il gol del 2-0 mentre un avversario si trovava a terra. Tale situazione ha scatenato la rabbia del portiere avversario che gli è andato contro a muso duro. Rodrygo ha pensato bene di esultargli in faccia, in maniera plateale. L’arbitro lo ha dunque espulso.

L’articolo 56.3 del Codice Disciplinare RFEF spiega il perchè della squalifica valevole in Liga: “nel caso di calciatori schierati in altre squadre facenti riferimento al club principale o in una squadra-sponsor, questi in caso di sanzione non potrà essere utilizzato in nessuna di esse“.

To querendo alguem pra me explicar essa expulsão do Rodrygo https://t.co/GfaQya6ssx — PEREIRA.  (@marlonsilva1992) February 24, 2020

