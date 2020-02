Roberto Firmino, bomber campione d’Europa con il Liverpool, è considerato uno degli attaccanti più forti al mondo. Eppure quando arrivò in Germania all’Hoffenheim, in molti ebbero qualche dubbio sul suo reale valore.

I problemi non erano di natura tecnica, ma fisica. Il risultati dei test fisici del calciatore erano pessimi. Lo racconta l’ex ds dell’Hoffenheim, Ernst Tanner: “avreste dovuto vedere le statistiche che ha fatto registrare quando è arrivato in Europa. In Germania facciamo test di resistenza, quelli del sangue sono abbastanza precisi. Firmino ha fatto registrare i numeri peggiori che io abbia mai visto, era anche peggio di mia nonna. Erano così bassi che si poteva pensare che non avesse mai giocato a calcio.

Ma ero certo che sarebbe diventato il miglior giocatore della Bundesliga. Facciamo valutazioni nei nostri rapporti di scouting. Penso di avergli dato otto o nove su dieci. Tutti all’Hoffenheim erano sorpresi da questa mia scelta. L’ho valutato così per le sue capacità e per il suo atteggiamento”.

