Nella giornata di ieri il mondo del tennis è stato scosso dalla notizia del ritiro di Maria Sharapova. La tennista russa ha deciso di lasciare lo sport che ama a causa dei troppi problemi fisici che, dopo il ritorno dalla squalifica per doping, le hanno impedito di ritornare ai livelli che sente di meritare.

Tanti i messaggi che hanno omaggiato la campionessa russa, fra i quali anche quello di Jannik Sinner che ha recentemente conosciuto Masha di persona attraverso Pablo Piatti, allenatore in comune dei due. Il giovane tennista italiano ha sviluppato con la Sharapova una simpatica amicizia, attraverso la quale ha scoperto il lato umano della pluricampionessa Slam che ha voluto sottolineare con un messaggio social: “non ti conosco da molto tempo, ma ti conosco abbastanza per sapere che non sei soltanto una grande campionessa, dalla quale ho imparato molto, ma soprattutto una grande persona dal punto di vista umano. Grazie per tutti i ricordi e buona fortuna per i tuoi prossimi impegni. Sarà sempre qui se ti viene voglia di un boogie natalizio… danza verso il ritiro campionessa!“.

