Nella giornata di ieri, tramite un annuncio a sorpresa, Maria Sharapova ha lasciato ufficialmente il tennis. La tennista russa ha spiegato di aver preso questa sofferta decisione poichè non si sente più in grado di tornare agli standard che le competono a causa delle noie fisiche degli ultimi anni. Notizia circolata velocemente in tutto il mondo, della quale molti colleghi, impegnati in campo, sono venuti a conoscenza in diretta. È stato il caso di Novak Djokovic che, nell’intervista post match a Dubai, ha chiesto e ottenuto un applauso al pubblico presente per omaggiare Maria Sharapova.

Novak Djokovic on Maria Sharapova’s retirement pic.twitter.com/rbspe4aXf7 — Stadium Astro (@stadiumastro) February 27, 2020

