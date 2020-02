Si è tenuto oggi alla Harbour Day School un momento davvero unico e speciale. La scuola frequentata da Gianna Bryant, figlia di Kobe, morta domenica 26 gennaio nello schianto aereo che ha visto perdere la vita anche l’ex stella NBA e altre 7 persone, ha deciso di omaggiarla.



Tutti riuniti in palestra, il luogo sicuramente più amato dalla piccola Gigi, i compagni di scuola di Gianna, gli insegnanti ed i dirigenti hanno dato vita ad una cerimonia da brividi in suo onore. E’ stata ritirata la maglia col numero 2 di Gianna e tra un discorso e l’altro c’è stato spazio anche per qualche dedica speciale.

In particolar modo a colpire è la scena di un gruppo di compagne di Gigi, riunite davanti al microfono per intonare una canzone in suo onore. Un coro dolcissimo: le ragazzine hanno cantato “Memories” dei Maroon 5, una canzone bellissima dedicata proprio ad una persona scomparsa. Impossibile trattenere le lacrime.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Bryant 🦋 (@vanessabryant) in data: 5 Feb 2020 alle ore 5:48 PST

Valuta questo articolo