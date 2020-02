Il posticipo del lunedì sorride al Milan: i rossoneri si sono presi questa sera un’importante vittoria sul Torino, conquistando tre punti preziosi che regalano a Pioli il sesto posto in classifica, insieme a Parma e Verona.

E’ la rete di Rebic a decidere il match durante una partita di alti e bassi per il Milan, con delle occasioni sfumate da parte di Ibrahimovic e Castillejo. Il Torino incassa invece la quinta sconfitta consecutiva, nonostante qualche segnale positivo in campo. Il Milan sorride, dunque e torna a sperare nell’Europa, mentre Longo dovrà ancora lavorare con i suoi ragazzi per uscire da una brutta crisi.

