Festa rossoblu all’Olimpico di Roma: nel giorno in cui Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’ospedale, i suoi giocatori hanno deciso di regalargli una prestazione spettacolare, portando a casa tre punti speciali battendo 2-3 la Roma nel match valido per l’anticipo della 23ª giornata. Terza vittoria consecutiva per il Bologna, mentre per i giallorossi si tratta di crisi profonda, con la terza sconditta in cinque partite nel 2020. Orsolini sblocca il match, ma un’autorete di Denswill ha portato il match presto sulla parità. Ci ha pensato poi Barrow, con una splendida doppietta a regalare al Bologna i gol della bittoria quasi certa. Mkhitaryan ha intimorito un po’ i rossoblu, spaventati di una possibile rimonta della Roma, ma i padroni di casa non sono riusciti nell’impresa.

