Un piacevole sorriso sul volto di Gattuso oggi nella sfida fuori casa contro il Cagliari. Il Napoli è riuscito a portare a casa tre preziosi punti, trovando così il riscatto in campionato. A decidere il match è stata una magia di Mertens, che ha sbloccato il match al 66′. Un risultato sicuramente positivo dopo la vittoria sull’Inter in Coppa Italia, mentre non si può dire altrettanto del Cagliari, che continua a non vincere in questo 2020 nerissimo.

