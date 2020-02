Il Napoli di Gattuso tira un sospiro di sollievo. I celesti sono riusciti oggi a ribaltare il Brescia nell’anticipo della 25ª giornata di Serie A dopo un inizio non troppo brillante. Ci ha pensato Chancellor a sbloccare il match, con il Napoli che solo nel secondo tempo ha trovato la forza per reagire e ribaltare il match, trionfando in rimonta. Prima Insigne su rigore e poi Ruiz hanno regalato al Napoli tre punti preziosi, che lanciano la squadra in zona Europa, al sesto posto in solitaria.

Il Brescia di Balotelli non riesce a trovare quella vittoria che manca ormai da 10 partite consecutive.

