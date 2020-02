Dopo il successo della Juventus per 3-0 sulla Fiorentina, la 22ª Giornata di Serie A prosegue con tre gare interessanti per la parte alta della classifica. La Lazio guadagna 3 punti importanti per superare temporaneamente l’Inter che giocherà questa sera e allungare sulle inseguitrici. Protagonista il solito Ciro Immobile, autore di una doppietta, così come Caicedo. Quinto gol di Adekanye al quale fa seguito la rete di Missiroli per gli ospiti.

Due pareggi nelle altre due gare. L’Atalanta manca l’aggancio alla zona Champions, fermata sul 2-2 dal Genoa. Niente da fare anche per il Milan che, senza Ibrahimovic, soffre contro il Verona e non va oltre l’1-1. Nel finale, ad 11 anni dall’ultima volta, torna in campo un Maldini in maglia rossonera: Daniel, figlio di Paolo, fa il suo esordio in Serie A.

Risultati Serie A 22ª Giornata:

Juventus-Fiorentina 3-0

Atalanta-Genoa 2-2

Lazio-Spal 5-1

Milan-Verona 1-1

