Si è conclusa oggi la 21ª giornata del campionato italiano di Serie A, tante sfide nei parquet italiani ad una settimana dalla tragica scomparsa di Kobe Bryant, commemorato in tutt’Italia con un minuto di silenzio.

Sorridono Cantù e Trento, che hanno battuto rispettivametne Venezia e Brescia, coi punteggi di 81-77 e 63-56. Battuta d’arresto per Sassari, che ha ceduto oggi in casa di Trieste per un solo punto, col risultato di 83-82. Mentre Pistoia ha avuto la meglio su Roma col punteggio di 80-81.

Bene Treviso, che ha mandato al tappeto, davanti al suo pubblico, la Fortitudo Bologna per 78-66, infine Cremona ha trionfato sulla Reggiana nel posticipo della domenica sera per soli due punti, col risultato di 95-93.

