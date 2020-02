Dopo il successo del Sassuolo in rimonta sulla Spal, la 23ª Giornata di Serie A prosegue con uno scoppiettante tris di partite che vede le piccole protagoniste. I riflettori di giornata se li prende il Lecce con un roboante successo in casa del Napoli. I salentini fanno ammattire la difesa partenopea grazie al talento di Saponara e Falco e al cinismo di Lapadula che buca per 2 volte Ospina. Il terzo sigillo è una perla su punizione di Mancosu. Le reti di Milik e Callejon servono solo a rendere meno amaro il risultato ad una squadra fragile mentalmente e difensivamente.

Vittoria importante anche per il Genoa che resta ancora in zona retrocessione, ma tiene il passo del Lecce. Il ‘Grifone’ supera un Cagliari in caduta libera grazie al gol di uno scatenato Goran Pandev sempre decisivo quando conta. Pareggio in extremis fra Brescia e Udinese: al gol di Bisoli risponde De Paul nel finale.

I risultati della 23ª Giornata di Serie A:

Spal-Sassuolo 1-2

Brescia-Udinese 1-1

Genoa-Cagliari 1-0

Napoli-Lecce 2-3

