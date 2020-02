Boom di partite NBA nella notte italiana: spettacolo come sempre assicurato con la palla a spicchi americana. Ad aprire le danze è stata la sfida tra Cleveland Cavaliers e Atlanta Hawks, con i padroni di casa che hanno avuto la meglio sui rivali per 127-105, trascinati al successo dai 27 punti e 11 rimbalzi di Thompson. E’ terminata solo dopo un tempo supplementare invece la sfida tra Orlando Magic e Detroit Pistons, per 116-112, mentre i Toronto Raptors hanno ceduto in trasferta ai Brooklyn Nets, col punteggio di 101-91, nonostante i 28 punti di Ibaka, miglior realizzatore del match.

Sorridono gli Indiana Pacers, che hanno avuto la meglio sui Milwaukee Bucks per 118-111, trascinati dai 35 punti di Warren, mentre i New York Knicks hanno ceduto ai Washington Wizards, con un ottimo Beal, a referto con 30 punti, per 96-114.

Successo per i Memphis Grizzlies, che hanno superato i Portland Trail Blazers per 111-104, trascinati alla vittoria dai 27 punti di Clarke, mentre i Minnesota Timberwolves hanno ceduto ai Charlotte Hornets per 108-115.

Serata da dimenticare per i Sacramento Kings, sconfitti dai Dallas Mavericks, trascinati al successo dai 33 punti e 12 rimbalzi di Doncic, affiancato da un ottimo Porzingis a referto con 27 punti e 13 rimbalzi.

Sorridono i Phoenix Suns, che hanno avuto la meglio sui Golden State Warriors per 112-106, così come anche gli Utah Jazz che hanno mandato al tappeto i Miami Heat, col punteggio di 116-101.

Infine vittoria solo dopo un tempo supplementare per i Los Angeles Lakers in casa dei Denver Nuggets: il match è terminato col punteggio di 116-120. Ottima prestazione per Murray e Jokic, a referto rispettivamente con 32 e 22 punti, ma ai Lakers hanno fatto la differenza Davis, con 33 punti e 10 rimbalzi e LeBron James, a referto con una tripla doppia (32 punti, 12 rimbalzi e 14 assist).

