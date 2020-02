Serata ricca di sfide NBA: la notte italiana ha regalato puro spettacolo con le partite della pallacanestro americana. Trionfano i Detroit Pistons, che hanno mandato al tappeto i Phoenix Suns per 116-108, trascinati da un ottimo Drummond, a referto con 31 punti e 19 rimbalzi.

Bene anche i Boston Celtics che hanno avuto la meglio sugli Orlando Magic per 116-100 grazie ad un prezioso Tatum, a referto con 33 punti.

Niente da fare invece per i Golden State Warriors che si sono arresi ai Brooklyn Nets per 129-88, mentre i Toronto Raptors hanno mandato ko gli Indiana Pacers per 119-118, trascinati al successo dai 32 punti di Lowry.

Sconfitta casalinga per i Minnesota Timberwolves, che hanno ceduto agli Atlanta Hawks per 120-127 con Young miglior realizzatore con 38 punti e 11 assist, mentre gli Oklahoma City Thunder di Gallinari, a referto con 15 punti, hanno avuto la meglio sui Cleveland Cavaliers, per 109-103.

Sorridono i Memphis Grizzlies, che hanno superato per 107-121 i Dallas Mavericks nonostante i 32 punti e 12 rimbalzi di Porzingis.

Niente da fare per gli Utah Jazz, sconfitti dai Denver Nuggets col punteggio di 95-98, mentre i Los Angeles Clippers hanno mandato al tappeto i Miami Heat per 128-111 trascinati al successo dai 23 punti di Shamet e George.

