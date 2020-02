Notte NBA ricca di forti emozioni generate da prestazioni straordinarie di grandi protagonisti. In casa Pelicans è già scoppiata la Zion Williamson mania. Dopo aver aspettato a lungo il suo ritorno dall’infortunio, i tifosi dei Pelicans si godono i suoi 31 punti, 9 rimbalzi e 5 assist con i quali stende Portland del duo Lillard-McCollum entrambi da 20 punti a testa.

Festa grande al Toyota Center di Houston per il successo dei Rockets sui Celtics. La firma è quella del duo formato da Harden (42 punti, 8 rimbalzi e 7 assist) e Westbrook ( 36 punti, 10 rimbalzi e 5 assist) autori di 78 punti complessivi. Non bastano invece i 30 punti di Kawhi Leonard ai Clippers per sbancare il Wells Fargo Center di Philadelphia. Dopo i fischi dei tifosi nelle scorse gare, i Sixers tirano fuori l’orgoglio e battono la franchigia losangelina trascinati dai 26 punti di Embiid e dalla tripla doppia di Ben Simmons (26 punti, 12 rimbalzi e 10 assist). Nelle altre due gare della notte da segnalare il successo degli Wizards sui Chicago Bulls e degli Spurs sul campo dei Thunder.

Risultati NBA:

Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers 110-103

Washington Wizards-Chicago Bulls 126-114

New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers 138-117

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 106-114

Houston Rockets-Boston Celtics 116-105

