Una serata piena di sfide sui parquet della pallacanestro americana: Charlotte Hornets-Dallas Mavericks apre le danze, con la sconfitta dei padroni di casa per 100-116. Ko anche i Detroit Pistons, che hanno ceduto per soli 3 punti, col punteggio di 92-95, ai New York Knicks.

Sorridono invece i New Orleans Pelicans, che hanno mandato al tappeto gli Indiana Pacers per 117-124, trascinati dai 31 punti di Holiday. 9 i punti invece di Melli.

I Toronto Raptors hanno avuto la meglio sui Brooklyn Nets, ai quali non sono bastati i 37 punti di LeVert. Mentre i Los Angeles Clippers si sono arresi ai Minnesota Timberwolves col punteggio di 142-115.

La sfida tra Warriors e Lakers è andata al team di Los Angeles, con Davis e James che hanno trascinato il team andando a referto rispettivamente con 27 punti e 10 rimbalzi e 22 punti e 11 assist.

Ko i Phoenix Suns, che hanno ceduto per 108-117 ai Denver Nuggets, trascinati al successo da un buon Murray, a referto con 36 punti. Mentre i Sacramento Kings hanno avuto la meglio sui San Antonio Spurs per 122-102 grazie ad un ottimo Hield, a referto con 31 punti.

