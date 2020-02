Risultati NBA

Notte NBA ricca di emozioni e spettacolo, ma soprattutto grandi prestazioni. Non fa più notizia il talento di Luka Doncic che regala il successo ai suoi Mavericks nel derby texano contro gli Spurs mettendo insieme una tripla doppia da 26 punti, 10 rimbalzi e 14 assist. Da sottolineare anche la doppia doppia di Porzingis da 28 punti e 12 rimbalzi.

Vittorie esterne importanti per Clippers e Celtics. La franchigia losangelina si impone sul parquet dei Phoenix Suns grazie alla doppia doppia di Kawhi Leonard (24 punti e 14 rimbalzi) che risponde a quella di DeAndre Ayton da 25 punti e 17 rimbalzi. La franchigia di Boston invece ottiene un importante successo sul campo dei Jazz firmato Jayson Tatum (33 punti e 11 rimbalzi). Vittoria casalinga invece per gli Houston Rockets trascinati dai 33 punti, 9 rimbalzi e 8 assist di Westbrook e dai 30 punti e 7 rimbalzi di James Harden.

Pesante sconfitta esterna per i Philadelphia Clippers che si arrendono ai Cleveland Cavaliers dell’ottimo Sexton (28 punti) e perdono Joel Embiid per infortunio. Il centro finisce in infermeria per un problema alla spalla a fare compagnia a Ben Simmons, altra stella della squadra, fuori per un infortunio alla schiena. Nelle altre gare della notte da segnalare la vittoria degli Hornets sui Knicks, il successo casalingo degli Wizards sui Nets e le vittorie esterne di Magic e Timberwolves sui campi di Hawks e Heat.

Valuta questo articolo