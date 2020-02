Notte NBA di grandi emozioni con ben 6 incontri a tenere compagnia agli appassionati della palla a spicchi americana. Gli Houston Rockets vanno incontro ad una scottante sconfitta casalinga contro i Jazz nonostante i 39 punti di Westbrook e la tripla doppia di Harden da 28 punti, 10 assist e 10 rimbalzi. Tutto facile per i Clippers che rifilano un + 41 ai Cavs con Lou Williams sugli scudi (25 punti). Successo casalingo per Portland su Miami firmato da un super Lillard da 33 punti. Agli Hawks serve invece l’overtime e il solito Trae Young (48 punti e 13 assist) per avere la meglio sui Knicks. Nelle altre gare delle notte da sottolineare la vittoria dei Sixers sui Bulls e quella dei Grizzlies sugli Wizards.

