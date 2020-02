Notte americana ricca di incontri nell’NBA, con i Lakers che sono tornati in campo dopo la straziante serata dedicata a Kobe Bryant allo Staples. LeBron James e soci hanno ripreso il loro cammino, vincendo contro i Kings 129-113 con una tripla doppia del King con “soli” 15 punti a referto. Massimo risultato col minimo sforzo dunque per LeBron, discorso simile per Leonard in campo solo 23 minuti contro i T’Wolves mettendo a referto 31 punti.

I suoi Clippers hanno vinto 118-106, 21 per George dopo essere stato snobbato dall’All Stars Game. Miami batte Orlando 89-102, vittoria dei Knicks sui Pacers 85-92, Washington supera i Nets 113-107. Un grande Brown da 32 ha trascinato invece Boston, priva di Walker alla vittoria 116-95 su 76ers. Riposo anche per Doncic, ma Dallas non si ferma e batte Atlanta 123-100. Bel successo anche per Portland 124-107 contro Utah, con Lillard che sembra volersi candidare al titolo di MVP, altra gara pazzesca con 51 punti a referto.

Un solo punto per Belinelli nel successo degli Spurs 115-90 contro gli Hornets, nell’ultima gara che manca all’appello, Golden State ha superato 131-112 Cleveland in una gara che un tempo valeva il titolo ed ora conta davvero poco ai fini della classifica di Conference.

Valuta questo articolo