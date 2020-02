Solo due le partite NBA andate in scena nella notte italiana. Nel giorno di San Valentino i Boston Celtics hanno trionfato contro i Los Angeles Clippers dopo un tempo supplementare, col punteggio di 141-133. I padroni di casa sono stati trascinati al successo dai 39 punti di Tatum, ben supportato da Smart, a referto con 31 punti. Ai Clippers invece non sono bastati i 35 punti di Williams.

Vittoria anche per gli Oklahoma City Thunder, che hanno piegato i New Orleans Pelicans per 118-123. Alla squadra di Melli, a referto con 6 punti, non sono bastati i 32 punti di Williamson, mentre è stato Gallinari a trascinare i Thunder al successo con i suoi 29 punti.

