Spettacolo ed emozioni nella notte NBA, caratterizzata da numerosi match e tantissimi colpi di scena. Dopo essere stato vicinissimo ai Miami Heat nei giorni scorsi, Danilo Gallinari mette tutto da parte e sforna l’ennesima prestazione con la maglia di Oklahoma, partecipando attivamente al successo contro i Detroit Pistons.

Il Gallo mette a referto 19 punti, 9 rimbalzi e 4 assist in oltre mezz’ora di gioco. OKC si impone 108-101, ottenendo così la quarta vittoria consecutiva. Un ritrovato James Harden non basta invece ai Rockets per uscire indenni dal parquet di Phoenix, i Suns infatti vincono 127-91 al termine di un match mai in discussione, archiviato già nel primo quarto con un parziale di 46-26. Successo casalingo per Philadelphia e Washington, che non lasciano scampo a Memphis e Dallas. Tatum regala il successo a Boston su Atlanta, mentre Indiana cede davanti al proprio pubblico alla maggior verve dei Toronto Raptors. Sacramento sorride al cospetto di Miami, mentre un fantasmagorico Lillard non basta ai Blazers per evitare la sconfitta sul parquet di Utah. L’americano segna 42 punti, ma i Jazz fanno festa 117-114.

Valuta questo articolo