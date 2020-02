risultati nba

Notte amara per i Los Angeles Lakers che, davanti al proprio pubblico, incappano nella terza sconfitta nelle ultime cinque partite. Houston si impone allo Staples Center con il punteggio di 111-121, sfruttando al meglio la splendida prestazione di Russell Westbrook, capace di mettere a referto ben 41 punti.

Non bastano ai giallo-viola i 50 punti della coppia James-Davis, costretta ad alzare bandiera bianca insieme ai propri compagni sotto i colpi dei Rockets. Successo esterno importante anche per i Pelicans, che si impongono 119-125 sul parquet dei Chicago Bulls. Ventuno i punti per Zion Williamson, mentre ne mette a referto 12 Nicolò Melli, rimasto in campo per oltre venti minuti.

Terza vittoria consecutiva per Milwaukee al cospetto di Philadelphia, il solito Antetokounmpo sforna l’ennesima prestazione da urlo, mettendo a referto 36 punti e ben 20 rimbalzi. Sorridono infine New York Knicks e Portland, che stendono rispettivamente Orlando Magic e San Antonio. Solo due i minuti in campo per Belinelli nel ko degli Spurs, conditi da un rimbalzo e un assist.

