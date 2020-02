risultati nba

Emozioni e spettacolo nella notte NBA, caratterizzata da un programma intenso con ben dieci partite. Si comincia con la sfida tra Charlotte e Orlando, vinta con merito dai Magic rimasti sempre in vantaggio per tutto l’arco dell’incontro.

Ottima prestazione di Vucevic per gli ospiti, capaci di imporsi con il punteggio di 100-112. Serve l’overtime invece ai Knicks per avere la meglio su Cleveland, costretta ad alzare bandiera bianca con il risultato di 134-139. Non bastano Love e Sexton ai Cavaliers per evitare il ko al cospetto dei Knicks, che inanellano così la seconda vittoria consecutiva. Pur senza l’infortunato Doncic, i Dallas Mavericks non lasciano scampo a Indiana, imponendosi 103-112 in trasferta. Ci pensa Porzingis a trascinare i suoi, mettendo a referto 38 punti e 12 rimbalzi.

Sembra aver cambiato marcia anche Golden State, che trova il secondo successo consecutivo sul parquet di Washington, a cui non bastano i 43 punti di Beal. Servono eccome invece i 52 di Hayward e Tatum a Boston per sbancare Atlanta, nonostante la solita grande prestazione di Trae Young. Vincono e convincono davanti al proprio pubblico i Brooklyn Nets e i Memphis Grizzlies, mentre cadono pesantemente i Sixers sul parquet di Miami. Sugli scudi un grande Butler, capace di mettere a segno ben 38 punti. Bene infine Sacramento contro Minnesota e i Clippers al cospetto di San Antonio, che cede sotto i colpi di Kawhi Leonard.

Valuta questo articolo