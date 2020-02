Una splendida notte NBA regala emozioni e colpi di scena, accendendo i riflettori su Oklahoma e, in particolare, su Danilo Gallinari.

L’azzurro è il migliore in campo nel successo dei Thunder su Sacramento, prova ne sono i 24 punti messi a referto che lo rendono il miglior marcatore dell’incontro. Un successo pesantissimo per OKC, che stende i Kings per 112-108 e continuano a scalare la classifica, ottenendo l’ennesimo successo consecutivo. Non si fermano nemmeno i Lakers che continuano a viaggiare a vele spiegate in testa alla West Conference, i giallo-viola superano nettamente a domicilio Golden State, costretta ad arrendersi 86-116. E’ Anthony Davis a trascinare la franchigia di Los Angeles al successo, in una serata caratterizzata dall’assenza di LeBron James. Vittorie casalinghe infine per Philadelphia e Indiana, che si sbarazzano rispettivamente di New York Knicks e Portland.

Valuta questo articolo