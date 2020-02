risultati nba

Continuano la propria corsa al comando della classifica i Milwaukee Bucks, che si sbarazzano non senza fatica di Washington.

Terzo successo consecutivo per Antetokounmpo e compagni, che hanno bisogno dell’extra-time per avere ragione dei Wizards, battuti con il risultato di 134-137. Ventidue punti e quattordici rimbalzi per il campione greco, che regala il solito importante contributo in un match difficile e complicato. Basta invece il solito James Harden a Houston per superare New York davanti al proprio pubblico. I Rockets si impongono 123-112, grazie ai 37 punti del ‘Barba’. Uno spaventoso Joel Embiid risulta essere invece l’Mvp della sfida tra Philadelphia e Atlanta, vinta dai padroni di casa per 129-112.

Il camerunese mette a referto 49 punti e 14 rimbalzi, risultando di gran lunga il migliore in campo. Vittoria esterna invece per Orlando, che sbanca il parquet dei Brooklyn Nets, mentre sorridono davanti al proprio pubblico Cleveland e Clippers, che si sbarazzano rispettivamente di Miami e Memphis. Non basta Donovan Mitchell a Utah per evitare il ko contro Phoenix, mentre Dallas ringrazia Hardaway e Doncic nel successo su Minnesota.

