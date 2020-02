L’emozionante notte NBA si apre con lo spettacolare match tra Los Angeles Lakers e Boston Celtics, un confronto tirato e ricco di colpi di scena, risolto nell’ultimo quarto dai giallo-viola. La coppia Davis-James regala la vittoria numero 43 ai padroni di casa, che stendono i propri avversari con il punteggio di 114-112. Non bastano ai ‘verdi’ i 41 punti di Tatum, senza dubbio il migliore in campo per i Celtics.

Il derby azzurro tra Gallinari e Belinelli se lo aggiudica il ‘Gallo’, Oklahoma infatti si impone 131-103 su San Antonio, inanellando la terza vittoria consecutiva. Tredici i punti per l’azzurro degli Spurs, uno in meno invece per il connazionale di OKC, che riesce a spuntarla grazie ad un’ottima prestazione di squadra. Sorride anche Nicolò Melli, che segna 20 punti nel successo dei Pelicans su Golden State, stesi a domicilio con il risultato di 101-115.

Millsap e Jokic trascinano invece Denver alla vittoria contro Minnesota, mentre i Pacers nulla possono al cospetto dei Toronto Raptors che, grazie ad un Siakam formato maxi, si impongono 127-81. Un monumentale Beal non basta invece a Washington per uscire indenne dal parquet dei Chicago Bulls, l’americano mette a referto ben 53 punti ma mastica amaro per una sconfitta arrivata con il punteggio di 126-117. Successo importante infine per Portland che, grazie alla coppia McCollum-Anthony, supera di misura Detroit interrompendo una striscia di tre sconfitte consecutive.

