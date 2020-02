risultati nba

Archiviata la sosta per far spazio all’All-Star Game di Chicago, tornano le emozioni e lo spettacolo della NBA. Tante le partite in programma nella notte italiana, con i Milwaukee Bucks subito in campo al cospetto di Detroit.

Successo esterno per Antetokounmpo e compagni, che si impongono sul parquet della Little Caesars Arena con il risultato di 106-126. Sugli scudi ovviamente il campione greco, capace di mettere a referto 33 punti e 16 rimbalzi, oltre a 4 assist. Buone le prestazioni di Middletone e Bledsoe, che regalano il proprio decisivo apporto al successo dei Bucks. Emozioni anche nella sfida tra Atlanta e Miami, vinta dai padroni di casa per 129-124.

Gara monstre di Trae Young, che ne segna ben 50 in 39 minuti, impreziosendo la sua partita anche con 2 rimbalzi e 8 assist. Vittoria esterna per Charlotte sul parquet dei Chicago Bulls, mentre Sacramento fa valere il fattore campo contro Memphis, imponendosi 129-125. Serve l’overtime a Philadelphia per stendere i Brooklyn Nets, colpiti da un super Embiid capace di segnare 39 punti. Nell’ultimo match di giornata, pesantissima sconfitta interna per Golden State, che cede 105-135 ai Houston Rockets, trascinati dai 29 punti e 10 assist di un super Harden.

