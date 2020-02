risultati nba

La sconfitta subita allo Staples Center contro i Rockets sembra essere dimenticata, i Los Angeles Lakers son tornati a macinare gioco e vittorie, inanellando contro Phoenix il secondo successo consecutivo.

I giallo-viola si affidano al solito Anthony Davis per piegare la resistenza dei Suns, costretti a capitolare 125-100 dopo una partita dura e complicata. Non sbaglia un colpo nemmeno Milwaukee che, pur senza Giannis Antetokounmpo, supera Sacramento 123-111. Ci pensano Middleton e Bledsoe a regalare il successo ai Bucks, mettendo a referto ben 56 punti in due. Alle spalle di Milwaukee continua a macinare vittorie Toronto, che si sbarazza 137-126 di Minnesota. Splendide le prestazioni di Siakam e Lowry, che trascinano i Raptors all’ennesima vittoria di questa esaltante stagione.

Prosegue invece il momento no di Golden State, che incappa nel terzo ko consecutivo. Non basta agli Warriors un positivo Lee, Miami si impone 101-113 e acuisce la crisi degli ex campioni NBA. Non riesce a sorridere nemmeno San Antonio, che cede al cospetto di Denver. Solo due assist per Marco Belinelli, apparso alquanto in ombra nel corso del match. Successi esterni invece per Charlotte e Brooklyn, che superano a domicilio Detroit e Indiana. Vincono e convincono gli Orlando Magic, che non danno scampo ad Atlanta, superandola 135-126. Pesante sconfitta casalinga infine per Dallas, che cede 119-123 a Utah.

