Archiviati i risultati della prima parte delle partite giocate alle 19:55, l’Europa League torna in scena alle 21:00 con le gare che completano l’andata dei sedicesimi di finale. Dopo il successo dell’Inter, arriva una vittoria anche per la Roma che supera 1-0 il Gent con una rete del nuovo acquisto Carles Perez: un risultato che fa morale dopo una striscia di partite deludenti, ma che tiene aperto il discorso qualificazione da chiudere in Belgio.

Nelle altre gare della serata spicca il netto 4-0 del Wolverhampton sull’Espanyol, il successo dell’Arsenal sul campo dell’Olympiakos e quello del Leverkusen contro il Porto. Scoppiettante infine il 3-2 con il quale i Rangers hanno battuto il Braga al termine di una strepitosa rimonta partita nei 23 minuti finali, sotto di due gol.

Risultati Europa League:

AZ Alkmaar-LASK 1-1

Apoel-Basilea 0-3

Leverkusen-Porto 2-1

Olympiakos-Arsenal 0-1

Rangers-Braga 3-2

Roma-Gent 1-0

Wolfsburg-Malmo 2-1

Wolverhampton-Espanyol 4-0

