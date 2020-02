Si è conclusa oggi la 24ª giornata di Eurolega, con cinque match che hanno regalato forti emozioni e puro spettacolo. Il Khimki ha battuto in casa la Stella Rossa, col punteggio di 78-72, mentre il Fenerbahce ha ceduto per un solo punto al Maccabi Tel Aviv, che festeggia in casa della squadra turca per una vittoria speciale conquistata proprio allo scadere.

Niente da fare per il Bayern, che ha ceduto al Valencia per 59-66, mentre il Panathinaikos ha regalato al suo pubblico una bella vittoria per 96-81 contro lo Zenit Petersburg.

Serata amara per l’Olimpia Milano, che è stata sconfitta dal Barcellona col punteggio di 84-80. Dopo un inizio sotto tono, i ragazzi di Ettore Messina hanno dato una risposta positiva in campo nel secondo quarti di gioco, ma al ritorno dalla pausa lunga hanno incassato un parziale risultato fatale per le sorti del match.

