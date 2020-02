Si è conclusa oggi la 25ª giornata di Eurolega: la Stella Rossa ha ceduto in casa al CSKA Mosca per 81-86, mentre l’Anadolu Efes non ha avuto troppi problemi a trionfare sul Bayern in trasferta. La squadra turca ha trionfato col punteggio di 63-88, confermandosi sempre più leader della classifica generale.

Niente da fare per il Panathinaikos, che ha ceduto al Barcellona per 81-92, mentre il Maccabi Tel Aviv ha mandato al tappeto il Valencia per 82-85.

