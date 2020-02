La 25ª Giornata di Eurolega porta con sè un verdetto amaro per l’Olimpia Milano. Per i ragazzi di coach Messina arriva il terzo ko consecutivo che fa perdere terreno dalla zona Playoff alla formazione meneghina. Particolarmente scottante il ko odierno contro il Khimki in quello che era un vero e proprio scontro diretto deciso dai 18 punti di Shved a favore dei russi. Non sono bastati i 18 punti e 8 assist di Sergio Rodriguez a raddrizzare la gara.

Nelle altre partite della serata da segnalare il successo del Real Madrid di Carroll (20 punti) sul Fenerbache di Nando De Colo (21 punti), la vittoria dell’Olympiakos sul Lione firmata Vezenkov, il colpo esterno dell’Alba Berlino di Hermannnson (24 punti) sul campo dello Zenit e la vittoria dello Zalgiris Kaunas in trasferta contro il Baskonia.

I risultati della 25ª Giornata di Eurolega:

Zenit San Pietroburgo- Alba Berlin 81-83

Olympiakos-Lione Villeurbanne 77-68

Fenerbahce-Real Madrid 65-94

Olimpia Milano-Khimki 69-78

Baskonia-Zalgiris Kaunas

