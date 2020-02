L’evento del 28 febbraio all’Allianz Cloud è stato rimandato a data da destinarsi. Daniele Scardina non salirà sul ring per la sfida contro Francilette per la cintura internazionale dei Supermedi a causa delle precauzioni prese in questi giorni da tutta l’Italia dello sport per l’allarme Coronavirus.

Intanto, però, il pugile italiano si prepara ad una nuova avventura: Scardina, noto anche per essere fidanzato con Diletta Leotta, fa parte del cast della 15ª edizione di Ballando con le stelle, la sfida a colpi di danza condotta da Milli Carlucci, che partirà il prossimo 28 marzo.

