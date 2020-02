Il Real Madrid non ci sta, blancos furiosi dopo la sconfitta maturata contro il Manchester City nell’andata degli ottavi di Champions League.

Nell’occhio del ciclone l’arbitro Orsato, attaccato duramente da Vinicius Jr nel post gara: “Gabriel Jesús fa fallo sul primo gol, lo ha visto tutto il mondo. È successa la stessa cosa nel primo tempo tra me e Mahrez e Orsato mi ha fischiato il fallo. Ha il VAR, ma non è voluto andare a vederlo. Ma qui vengono sempre arbitri che ci fischiano contro. L’ho visto in campo che era fallo, non avevo bisogno di rivederlo negli spogliatoi al cellulare. Qui fischiano sempre alla stessa maniera nei nostri confronti. Nella partita contro il Levante, Sergio Ramos prende il giallo al primo fallo che fa, non è una cosa normale. Se ci fischiano contro apposta? Sì, siamo la squadra che ha vinto più Champions League e più campionati. E quindi sarà sempre così“.

