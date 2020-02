Sfida stellare questa sera al Santiago Bernabeu, nell’andata degli ottavi di Champions League si affrontano Real Madrid e Manchester City. Zidane da un lato e Guardiola dall’altro, due allenatore che hanno scritto la storia di questa competizione.

Tanti complimenti da parte del francese nei confronti del proprio collega che, nel corso della conferenza stampa, ha replicato con umiltà: “non sono il migliore al mondo, non ho mai preteso di essere il migliore. Gli artisti veri sono i giocatori. Competere contro la storia del Real fuori dal campo è impossibile, ma ci possiamo provare sul terreno di gioco. Giochiamo contro i re di questa competizione. La vittoria della Champions è una grande opportunità per tutti, dobbiamo essere noi stessi in campo, è questa la ricetta“.

Alle parole di Zidane, che lo ha definito il migliore al mondo, Guardiola ha replicato: “voglio ringraziarlo per le sue parole e non voglio contraddirlo, ma non sono il migliore. È stato un onore per l’uomo, l’allenatore e il giocatore che è stato, uno dei più grandi di tutti i tempi. Hanno vinto tre tornei di fila e questo dà l’idea della forza di questo club, sarà una sfida affrontarli e imparare e noi abbiamo voglia di giocare e cercare di tenere il passo”.

Infine sul futuro europeo incerto del City, Pep ha ammesso: “siamo ottimisti con il ricorso. Se alla fine non lo vinceremo, io farò comunque parte di questa squadra. Continuerò comunque qui”.

