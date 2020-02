Dopo il sorpasso in vetta alla classifica ATP da parte di Djokovic ai danni di Nadal di qualche settimana fa, quella attuale sarebbe potuta essere la settimana del contro sorpasso. Così non sarà, dati i risultati che stanno andando in scena tra Dubai ed Acapulco. Entrambi i pretendenti al primo posto della classifica sono infatti ancora in corsa per i titoli nei due tornei che stanno giocando, entrambi hanno staccato ieri il pass per le semifinali. Nadal avrebbe dovuto sperare in una debacle di Nole per operare il sorpasso, debacle che non è arrivata dato che Djokovic è ancora in gara e giocherà contro Monfils la semifinale a Dubai. Dunque niente stravolgimenti in vetta nella prossima settimana, Nole manterrà la posizione numero 1 della classifica ATP, Nadal alla 2.

