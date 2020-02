Un infortunio tanto bizzarro quanto tremendo, che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori per Andy Halliday, giocatore dei Rangers di Glasgow. Durante il match contro il Livingstone, il centrocampista è finito fuori dal campo, sbattendo la testa contro una sedia posizionata dietro un cartellone pubblicitario.

Un colpo fortuito proprio vicino all’occhio, che ha causato una profonda ferita con conseguente sanguinamento. Un episodio che avrebbe potuto costare carissimo ad Halliday, fortunato ad aver impattato poco sopra l’occhio senza perderlo nell’urto.

Steven Gerrard blasts Rangers vs Livingston referee as he reveals Andy Halliday nearly lost an EYE in freak accidenthttps://t.co/ieiZK3orxG pic.twitter.com/x49bvE8Geg

— Daily Record Sport (@Record_Sport) February 16, 2020