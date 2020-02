Rafa Nadal è stato impegnato in questi giorni in una serie di eventi ed esibizioni in Sudafrica, al fianco dell’amico e collega Roger Federer. Il tennista spagnolo ha parlato anche di ciò che avverrà una volta cessata la propria carriera, un futuro che si avvicina sempre più, ma senza alcuna paura. Nadal, parlando al quotidiano The National, ha spiegato: “È emozionante fare parte di questo momento storico del tennis. Sono in battaglia per essere il giocatore con il maggior numero di titoli del Grande Slam in carriera e questo è la dimostrazione del mio valore. Con Federer e Djokovic stiamo infrangendo record che sembravano irraggiungibili, per me è un onore ed un privilegio, ma cerco solo di lavorare sodo ogni giorno per restare più tempo possibile competitivo.

La mia carriera mi è piaciuta tantissimo e non sento di aver sacrificato nulla di importante, nella vita bisogna sempre imparare e capire quello che gli altri possono insegnarti. Il mio segreto è copiare gli aspetti positivi degli altri e scartare quelli negativi. Ogni giorno impari qualcosa. Ritiro? Nella mia vita ho molte cose che mi rendono felice oltre al tennis, non ho paura del ritiro. Ovviamente questo sport per me è importante, ma sono tranquillo nel sapere che farò diverse cose che riempiranno questo vuoto e sarò felice anche senza tennis“.

