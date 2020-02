L’ingaggio di Cristiano Ronaldo è di dominio pubblico, così come i suoi incassi derivanti dagli accordi di sponsorizzazione con le aziende più famose del mondo.

Molto meno pubblici sono invece i guadagni di Georgina Rodriguez, la compagna di CR7, finita sotto i riflettori nell’ultimo periodo per la sua presenza al Festival di Sanremo 2020. L’argentina ha devoluto il suo compenso all’ospedale dei bambini Regina Margherita di Torino, dimostrando ancora una volta grande cuore e una sensibilità fuori dal comune per le persone più bisognose.

Ma quanto guadagna Georgina nel quotidiano? Secondo l’emittente Telecinco, la modella argentina riceverebbe da Cristiano ogni mese per le sue spese e per accudire ai figli dai 50.000 ai 100.000 euro. Come se non bastasse, pare che per ogni post Instagram pubblicato per le aziende di cui è testimonial guadagni 8.000 euro, mentre per rilasciare un’intervista la richiesta ammonterebbe a 100.000 euro. Cifre pazzesche che sottolineano l’importanza della modella argentina, riuscita a diventare una vera e propria celebrità grazie anche alla presenza di Cristiano Ronaldo al suo fianco.

