Serata di Champions amara per il Paris Saint-Germain che, al cospetto del Borussia Dortmund, ha dovuto alzare bandiera bianca. Non è bastato ai parigini il gol di Neymar, reso vano dalla splendida doppietta di quel fenomeno che corrisponde al nome di Haaland, capace di arrampicarsi a 10 reti in questa edizione della Champions League.

Un brutto risultato reso ancora più pesante dalla polemica di Neymar, che nel post gara non le ha mandate a dire al proprio club: “non è stata una mia decisione quella di non giocare le ultime partite. Io volevo giocare, mi sentivo bene, ma il PSG aveva paura e chi ne ha pagato le conseguenze sono stato io. Abbiamo sbagliato un sacco di palloni, loro hanno sfruttato questi errori e ci hanno fatto male. Abbiamo subito due gol a causa di piccoli dettagli che con un attaccante avversario come Haaland, che ha un enorme fiuto del gol, fanno la differenza. Magari non sembra molto dentro la partita, ma appena gli arriva il pallone lo butta dentro. Comunque siamo riusciti a segnare, il che è importante per il ritorno“.

