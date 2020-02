Manca una settimana al 24 febbraio 2020, data nella quale si terrà l’ultimo saluto a Kobe Bryant e alla piccola Gigi allo Staples Center. “A celebration of life”, come l’ha voluta definire Vanessa Bryant, moglie del Black Mamba.

Sono state diffurse ieri le informazioni necessarie per coloro che non vogliono mancare a questo speciale appuntamento. I biglietti saranno in vendita dal 19 febbraio ed il ricavato andrà devoluto in beneficenza alla Mamba and Mambacia Sports Foundation. Per aggiudicarsi un biglietto bisogna registrarsi su una piattaforma, aperta già da due giorni, fino a lunedì, dalla quale verrà inviata un’email con un codice d’accesso personale per poter comprare i biglietti.

Tutte le tasche potranno permettersi un posto allo Staples Center: i biglietti avranno prezzi differenti, ci saranno infatti quelli da 24.02 dollari, ad indicare proprio i numeri di Kobe e Gigi, il 24 ed il 2, mentre i più pregiati, sempre basandosi sui numeri dell’ex stella NBA e della figlia, costeranno 224 dollari.

All’evento non sarà permesso alla stampa di interagire con la famiglia Bryant e tutti gli ospiti che parteciperanno all’evento e non saranno organizzati maxi-schermi fuori dal palazzetto, mentre si sta lavorando per vendere i diritti per lo streaming oline, il cui ricavato andrà sempr ein beneficenza.