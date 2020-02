Dall’Atelier Renault di Parigi è stata svelata oggi la nuova RS20. Dopo Ferrari e Red Bull, è arrivato il turno del team francese di mostrare la monoposto per la nuova stagione di Formula 1. Sui social sono stati svelti i primi scorci della Renault RS20 che Daniel Ricciardo ed il suo nuovo compagno Esteban Ocon guideranno in pista nel 2020.

Una presentazione un po’ anomala ed insolita: a Parigi i presenti in sala non hanno potuto vedere da vicino la nuova monoposto della Renault, pechè non ancora pronta e si sono dovuti accontentare di alcune immagini mostrate in uno schermo. I primi scorci della nuova RS20 mostrano un look più aggressivo, che lascia pochissimo spazio al giallo per far prevalere un nero opaco.

The first glimpses of the Renault R.S.20, soon to be driven by the one and only Daniel Ricciardo, and his new exciting team-mate Esteban Ocon!#RSspirit pic.twitter.com/6V38TxVeke

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) February 12, 2020