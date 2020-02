Daniele Pradè, dirigente della Fiorentina, ha parlato del calciomercato appena concluso, con un focus sull’offerta che il club toscano ha fatto per Paquetà. Il centrocampista del Milan è rimasto alla corte di Pioli, ma Pradè, parlando a Lady Radio, ha spiegato quanto accaduto durante gli ultimi giorni di calciomercato: “si poteva fare solo in prestito e la cosa non rientra nei nostri progetti. Non vogliamo prendere giocatori per sei mesi, per quello non è arrivato, per quello abbiamo virato su Agudelo“. Dunque la Fiorentina è stata vicina al calciatore, ma la formula non era quella gradita dal club del presidente Commisso.

