Porto-Benfica è la partita più attesa del campionato portoghese, fra le due squadre più forti del campionato, distanti 7 punti in classifica con gli ospiti che, in caso di vittoria, possono mettere una seria ipoteca sul discorso scudetto. Per tutti questi motivi, il clima è caldissimo e la rivalità ha dato vita ad un brutto episodio che ha preceduto la gara. Secondo quanto riporta ‘A Bola’, due manichini sono stati appesi sotto un ponte, impiccati, uno con la maglia del Benfica e l’altro con la divisa dell’arbitro.

